Fransa’da İslamofobi ve demokrasi tehlikesi! Fransa’da aşırı sağ neden ve nasıl yükseldi?

Fransa'da devlet ve hükümet eliyle yükseltilen İslam karşıtlığı ve ırkçılık özgürlük alanlarını ortadan kaldırıyor. Irkçı ve İslamofobik yaklaşımlar Fransa'nın tamamını esir almış durumda. Başta Türkler olmak üzere ülkedeki Müslümanlar büyük bir tehdit altında. Peki bu ırkçılık ve tehdit algısı yakında düzenlenecek seçimlere nasıl yansıyacak? Fransa’da toplumu ve demokrasiyi tehdit eden İslamofobi A Haber’in hazırladığı dosya haberde…