13 Şubat 2024, Salı
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Fondaş Halk TV Berat Albayrak’a iftira attığını kabul etti!
Fondaş Halk TV, geçtiğimiz aylarda yayınlanan "Gözde Şeker ile Söz Sende" adlı programda eski hakem Deniz Ateş Bitnel'in eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak hakkında asılsız ve hiçbir dayanağı olmayan iddialarının ardından tekzip yayınlamak zorunda kaldı. Halk TV’de yayınlanan tekzipte Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olduğu dönemde başlatılan Milli Enerji Politikası'nın meyveleri ve bu ülkeye kattığı sayısız hizmetler tek tek anlatıldı.