Fon dolandırıcılığında yeni mesajlar ortaya çıktı! İşte Seçil Erzan’ın korktuğu kişi

Ünlü futbolcuların milyonlarca dolar kaptırdığı organizasyonun başrolündeki Seçil Erzan ifadesinde bir isimden çok korktuğunu söylemişti. Hatta Kapalıçarşı'da dükkanı olduğu kişinin adını verememişti. O isim olduğu iddia edilen Cüneyt Demir dün bir açıklama yaptı. Seçil Erzan'ın kendisini de 4,5 milyon dolar dolandırdığını söyledi. Erzan'a para kaptıranların sorumlu tuttuğu bankadan da bir açıklama geldi. Banka paylaştığı görüntülerle kendini savundu.

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