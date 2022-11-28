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Fırtına obüsleri teröristlerin korkulu rüyası! Mehmetçik'ten mesaj var

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Giriş: 28.11.2022 13:55
Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör hedeflerinin Fırtına obüsleriyle vurulmasına ilişkin görüntülerin yer aldığı video paylaştı.
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