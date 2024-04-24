Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi!

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde taciz ateşi açan 4 terörist etkisiz hale getirildi. MSB'den yapılan açıklamada, "Teröristlerin taciz atışları karşılıksız kalmıyor! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi." denildi.

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