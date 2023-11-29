Filistin bayraklı Yahudi mahallesi! Onlar da katil İsrail’e karşı… A Haber o Yahudilerle konuştu

Batı Kudüs'te yaşayan Yahudiler Filistin'in yanında durmuş bu yüzden de katil İsrail askerleri tarafından saldırıya uğramıştı. A Haber ekibi Siyonizm karşıtı Ortodoks Yahudilerin yaşadığı mahalledeydi. Katil İsrail tarafından siyaha boyanan Filistin bayrakları, meydan okurcasına yeniden asıldı. Ortak temennileri ise "Filistin'e özgürlük!"

Onlar, katil İsrail zulmüne karşı gelip, Filistin'i destekleyen Ortodoks Yahudiler. Savaşın başından beri İsrail'in katliamlarını protesto ettikleri için askerlerin saldırısına uğramışlardı.

A Haber, Haredi Yahudilerinin mahallesine gitti. Onlara mikrofon uzattı.

İsrail güçleri yakın tarihte mahalleyi basıp onları darp etmiş duvara astıkları bayrakları da siyaha boyamıştı.

Ancak buna rağmen mahallede değişen bir şey olmadı.

Siyonizm karşıtı Yahudiler şiddete uğramalarına rağmen İsrail'e meydan okuyup duvarları yeniden Filistin bayraklarıyla doldurdu. İstekleriyse Gazze'de katliamın bitmesi ve kalıcı ateşkes.