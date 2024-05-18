"Fetövari" kumpasta yeni gelişme! Polis müdürü öner: planı 3 meslektaşım yaptı

Ayhan bora kaplan soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı. 7 kişinin gözaltına alındığı "fetövari" kumpasta polis müdürü Kerem Gökay Öner itirafçı oldu. Öner, "planı 3 meslektaşım yaptı" dedi. Soruşturma kapsamında bir kişi daha gözaltına alındı. İşte detaylar…

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