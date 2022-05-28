FETO’nun evlatlığı Enes Kanter haddini aştı!

Elebaşı Fetullah Gülen'in artık çayını gönderdiği Türkiye düşmanı FETÖ'cü Enes Kanter, Başkan Erdoğan'ın posterine bastığı hadsiz bir video paylaştı. Videonun sosyal medyada paylaşılması üzerine sosyal medyadan tepki yağdı. Kullanıcılar "Enes Kanter bu hakareti Türk Milletine yapmıştır." diyerek "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanına kimse böyle Terbiyesizlik yapamaz derhal cezası verilmelidir haddini bil!" yorumları yaptı.