28 Mayıs 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları FETO'nun evlatlığı Enes Kanter haddini aştı!

FETO'nun evlatlığı Enes Kanter haddini aştı!

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.05.2022 12:06
Güncelleme:28.05.2022 12:06
Elebaşı Fetullah Gülen'in artık çayını gönderdiği Türkiye düşmanı FETÖ'cü Enes Kanter, Başkan Erdoğan'ın posterine bastığı hadsiz bir video paylaştı. Videonun sosyal medyada paylaşılması üzerine sosyal medyadan tepki yağdı. Kullanıcılar "Enes Kanter bu hakareti Türk Milletine yapmıştır." diyerek "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanına kimse böyle Terbiyesizlik yapamaz derhal cezası verilmelidir haddini bil!" yorumları yaptı.
A Haber teröristlerin hazırlığını görüntüledi!
A Haber teröristlerin hazırlığını görüntüledi!
Cudi’de hava operasyonu başladı! Vurulma anı kamerada
Cudi’de hava operasyonu başladı! Vurulma anı kamerada
A Haber Drone’u teröristleri görüntüledi!
A Haber Drone'u teröristleri görüntüledi!
FETO’nun evlatlığı Enes Kanter haddini aştı!
FETO'nun evlatlığı Enes Kanter haddini aştı!
İşte kanıtlayamadığı iddialar
İşte kanıtlayamadığı iddialar
İşte Türkiye’nin hedefi
İşte Türkiye'nin hedefi
Başkan Erdoğan Azerbaycan’a gidiyor!
Başkan Erdoğan Azerbaycan'a gidiyor!
Terör tünelleri görüntülendi!
Terör tünelleri görüntülendi!
Batı’nın Gezi’den asıl çıkarı neydi?
Batı’nın Gezi’den asıl çıkarı neydi?
Türkiye’den 56 hastane katıldı
Türkiye’den 56 hastane katıldı
Tarifede olmayan ücret alınıyor!
Tarifede olmayan ücret alınıyor!
Politik dedikoduculuk yapıyor
"Politik dedikoduculuk yapıyor"
Daha Fazla Video Göster