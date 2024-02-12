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F-16'larda kongre aşaması geçildi! Kabul mektubu ne zaman gelecek, takvimlendirme nasıl olacak?

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.02.2024 18:47
Türkiye'nin F-16 savaş uçağı tedarikinde siyasi engel kalktı. ABD Kongresi'ndeki 15 günlük sessizlik süreci, herhangi bir itiraz olmadan tamamlandı. Peki bundan sonra ne olacak? A Haber canlı yayınına bağlanan Akademisyen Dr. Bülent Yavuz detayları aktardı.
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