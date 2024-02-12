F-16 alımında engel kalktı! F-16 satışında süreç nasıl işleyecek?

Türkiye'nin fF16 savaş uçağı tedarikinde siyasi engel kalktı. ABD Kongresi'ndeki 15 günlük sessizlik süreci, herhangi bir itiraz olmadan tamamlandı. Peki bundan sonra ne olacak? Satış süreci nasıl işleyecek? İşte tüm detaylar…

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