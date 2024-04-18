Evlat nöbetiyle geçen 4,5 yıl! Ayşegül Biçer: Bütün çocuklarımız dağdan inmeden buradan kalkmayacağız

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 4,5 yıldır devam ediyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı. Evladına kavuşan Ayşegül Biçer, "Şehirlerimizi PKK'lılara da teslim etmeyeceğiz. Belediyelerimizi HDP almış olabilir şimdi ismiyle DEM Parti, gelip şu anda terör estirmesini kabul etmiyoruz. Daha başa geçmeden halkı tehdit eden belediye başkanları bir ili yönetemez. Biz bunun için de buradayız. Bize yapılan bu haksızlığı kabul etmiyoruz. Çocuklarımız geldi ama hayatları allak bullak bir şekilde. Bu terör belasından kurtulmak için sonuna kadar buradayız. Burada olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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