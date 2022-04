Et ve Süt Kurumu'nda et fiyatları ne kadar? İşte kasaplarla olan fiyat karşılaştırması...

A Haber ekranlarında yayınlanan Satır Arası programına katılan Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, Et ve Süt Kurumu'ndaki et fiyatlarıyla kasap fiyatlarını karşılaştırırken, marketlerdeki fahiş fiyatlara yönelik değerlendirmelerde bulundu. Devletin Et ve Süt Kurumu'ndaki fiyatlarındaki çabasının desteklenmesi gerektiğini söyleyen Ağaoğlu, ayçiçek yağı konusunda büyük marketlerin oyununu da canlı yayında anlattı. İşte detaylar...