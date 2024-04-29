Ekrem İmamoğlu Hamas için “terör örgütü” dedi! İsrail’e manşet oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Filistin'i işgal eden İsrail'e karşı silahlı direniş yürüten Hamas için "terörist" dedi. ABD televizyonu CNN International'a konuşan İmamoğlu, "İnsanları topluca katleden her yapıyı terör örgütü olarak değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

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