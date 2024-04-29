1 Mayıs kutlamaları! Bakan Yerlikaya duyurdu: İstanbul'da 40 ayrı güzergah belirlendi.

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 1 Mayıs kutlamaları hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya, "Taksim Meydanı kutlamalar için uygun değil. İstanbul'da 40 ayrı güzergah belirlendi." ifadelerini kullandı.

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