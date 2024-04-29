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İYİ Parti'de Dervişoğlu dönemi! İYİ Parti'de yeni dönemin kodları neler?

ahaber.com.tr
Filiz Uçan Savaş
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Giriş: 29.04.2024 11:08
İYİ Parti Genel Başkanlığına seçilen Müsavat Dervişoğlu'nun A Takımı’nda kimler var? Meral Akşener'e yakın isimler listede mi? Yeni dönemin kodları neler? Detayları Ankara’da A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.
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