FETÖ’cü “Garson”un yeni ifadesi ortaya çıktı! 16 yılda 320 bin polisi fişlemişler

FETÖ'nün mahrem sorumlusu "Garson" kod adlı gizli tanık yeniden ifadeye alındı. Garson 17/25 Aralık öncesi FETÖ'nün emniyetin her biriminde müdahale gücü olduğunu, spor terimleriyle fişleme yaptıklarını ve ABD'deki elebaşının da sürekli bilgilendirildiğini anlattı. A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır detayları aktardı.

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