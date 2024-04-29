29 Nisan 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları FETÖ’cü “Garson”un yeni ifadesi ortaya çıktı! 16 yılda 320 bin polisi fişlemişler

FETÖ’cü “Garson”un yeni ifadesi ortaya çıktı! 16 yılda 320 bin polisi fişlemişler

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.04.2024 12:31
FETÖ'nün mahrem sorumlusu "Garson" kod adlı gizli tanık yeniden ifadeye alındı. Garson 17/25 Aralık öncesi FETÖ'nün emniyetin her biriminde müdahale gücü olduğunu, spor terimleriyle fişleme yaptıklarını ve ABD'deki elebaşının da sürekli bilgilendirildiğini anlattı. A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır detayları aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
“Garson”un yeni ifadesi ortaya çıktı
“Garson”un yeni ifadesi ortaya çıktı
Hamas için “terör örgütü” dedi! İsrail’e manşet oldu
Hamas için “terör örgütü” dedi! İsrail’e manşet oldu
Taksim 1 Mayıs kutlamasına uygun değil
"Taksim 1 Mayıs kutlamasına uygun değil"
Erdoğan-Özel görüşmesi ne zaman?
Erdoğan-Özel görüşmesi ne zaman?
Gökyüzünde esrarengiz görüntü!
Gökyüzünde esrarengiz görüntü!
İYİ Parti’de Dervişoğlu dönemi!
İYİ Parti'de Dervişoğlu dönemi!
Başkan Erdoğan Bahçeli ile görüşecek
Başkan Erdoğan Bahçeli ile görüşecek
2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Biri film biri gerçek: Soykırım aynı karede!
Biri film biri gerçek: Soykırım aynı karede!
Gençlere Umre ve Kudüs ziyareti!
Gençlere Umre ve Kudüs ziyareti!
Meclis’in yeni haftada gündemi yoğun
Meclis’in yeni haftada gündemi yoğun
AK Parti’de değişim başlıyor!
AK Parti’de değişim başlıyor!
Daha Fazla Video Göster