Müge Anlı'da ilginç olay! Saçlarını kesip bıyık yaptı! Müslüm Gürses hayranı Kaan 'Farah Zeynep Abdullah sevgilim' diye geziyor!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yine ilginç bir olay işleniyor. Acılı aile, 15 yaşındaki oğulları Kaan Çam'ın bulunması için Müge Anlı'dan yardım istedi. Bu çağrı üzerine Anlı ve ekibi, Kaan'ı bulmak için yoğun bir arama çalışması başlattı. Bugün elde edilen bilgilere göre, Kaan'ın İstanbul'un Nişantaşı ve Şişli gibi semtlerinde görüldüğü öğrenildi. Ancak daha da şaşırtıcı olanı, Kaan'ın saçlarından yaptığı Müslüm bıyıkları ile ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın sevgilisi olduğunu iddia ederek dolaştığı ortaya çıktı. Peki Müge Anlı Kaan Çam olayı nedir? İşte detaylar...