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Haberler Galeri Müge Anlı'da ilginç olay! Saçlarını kesip bıyık yaptı! Müslüm Gürses hayranı Kaan 'Farah Zeynep Abdullah sevgilim' diye geziyor!

Müge Anlı'da ilginç olay! Saçlarını kesip bıyık yaptı! Müslüm Gürses hayranı Kaan 'Farah Zeynep Abdullah sevgilim' diye geziyor!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yine ilginç bir olay işleniyor. Acılı aile, 15 yaşındaki oğulları Kaan Çam'ın bulunması için Müge Anlı'dan yardım istedi. Bu çağrı üzerine Anlı ve ekibi, Kaan'ı bulmak için yoğun bir arama çalışması başlattı. Bugün elde edilen bilgilere göre, Kaan'ın İstanbul'un Nişantaşı ve Şişli gibi semtlerinde görüldüğü öğrenildi. Ancak daha da şaşırtıcı olanı, Kaan'ın saçlarından yaptığı Müslüm bıyıkları ile ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın sevgilisi olduğunu iddia ederek dolaştığı ortaya çıktı. Peki Müge Anlı Kaan Çam olayı nedir? İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.04.2024 11:49 Güncelleme Tarihi: 29.04.2024 11:51
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Müge Anlı’da ilginç olay! Saçlarını kesip bıyık yaptı! Müslüm Gürses hayranı Kaan ’Farah Zeynep Abdullah sevgilim’ diye geziyor!

Müge Anlı'ya başvuran bir ailenin arayışı devam ediyor. 15 yaşındaki Müslüm Gürses hayranı Kaan Çam'ın, İstanbul'da ünlü olma hayaliyle yola çıktığı ve daha sonra kaybolduğu belirtilmişti.

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Müge Anlı’da ilginç olay! Saçlarını kesip bıyık yaptı! Müslüm Gürses hayranı Kaan ’Farah Zeynep Abdullah sevgilim’ diye geziyor!

Arabesk müzik tutkunu olduğu bilinen Kaan'ın bu süreçte saç teline benzer bir bıyık oluşturarak kendini daha büyük göstermeye çalıştığı ortaya çıktı.

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Müge Anlı’da ilginç olay! Saçlarını kesip bıyık yaptı! Müslüm Gürses hayranı Kaan ’Farah Zeynep Abdullah sevgilim’ diye geziyor!

Müge Anlı, 8 gündür kayıp olan Kaan'ı bulmak için tüm imkanlarını seferber etti. 15 yaşındaki Kaan Çam'ın Bursa'dan kaçtığı ve İstanbul'a geldiği belirlendi. Kaan'ın İstanbul'a gelme nedeni ise sevgilisini bulmak olarak öne çıktı.

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Müge Anlı’da ilginç olay! Saçlarını kesip bıyık yaptı! Müslüm Gürses hayranı Kaan ’Farah Zeynep Abdullah sevgilim’ diye geziyor!

Stüdyoda herkesi şaşırtan bir telefon görüşmesi yaşandı. Bu görüşmede, bir görgü tanığı, kayıp olduğu düşünülen Kaan'ı Nişantaşı ve Beşiktaş bölgelerinde bir bankta otururken gördüğünü belirtti.

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Müge Anlı’da ilginç olay! Saçlarını kesip bıyık yaptı! Müslüm Gürses hayranı Kaan ’Farah Zeynep Abdullah sevgilim’ diye geziyor!

"FARAH ZEYNEP SEVGİLİM"

Kaan, tanıklara sevgilisini aradığını ve onun nerede oturduğunu sorduğunu aktardı. Tanıklar, Kaan'ın sevgilisinin kim olduğunu merak ederek sordular.