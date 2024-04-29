29 Nisan 2024, Pazartesi
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Başkan Erdoğan saat 15'te MHP lideri ile Bahçeli görüşecek! Erdoğan-Özel görüşmesi ne zaman?
Yeni haftada gözler Başkan Erdoğan ve CHP lideri Özgür Özel arasındaki görüşmede. Görüşme nerede ve ne zaman olacak? Masada hangi başlıklar olacak? Diğer yandan bugün gelen sıcak haber, Başkan Erdoğan saat 15'te MHP lideri Bahçeli ile görüşecek. A Haber muhabiri Rüya Akkuş detayları aktardı.