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Et satışında lobi mi var? Et fiyatları neden değişken?

A Haber
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Giriş: 20.04.2022 13:47
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Nihat Çelik'in açıklamaları, et sektöründe yeni bir tartışma başlattı. Nihat Çelik'e göre fırlayan et fiyatlarında lobi var. Peki Et satışında lobi mi var? Aracılar ile zincir marketler et fiyatını yükseltiyor mu? Et fiyatları neden değişken? Akıllardaki soruların cevaplarını A Haber muhabiri Filiz Uçan’ın konuğu olan Nihat Çelik verdi. Çelik, “Bu rant lobileri bizi giderek zorluyorlar. Zaten bütün gıda ürünlerde fahiş fiyatlar var. Ette de bunu görüyorsunuz. Bunu yapan insanlar faturayı hükümete çıkarmaya çalışıyorlar. Bu fiyatları yapanlar lobilerdir. Bu lobiler bizi kandırmaya çalışıyorlar. Sektörün sahibi olan biri bile kandırmaya çalışıyorlar. Market müdürleri, satış müdürleri mercek altına alısın. Devletin bunu kontrol altına alması lazım. Zam geleceğini üretici olarak ben bile bilmiyorum sen nereden biliyorsun?” dedi.
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Et satışında lobi mi var?
Et satışında lobi mi var?
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