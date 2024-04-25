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Eskişehir'de Kelime-i Tevhid bayrağı taşıyan genç saldırıya uğradı!

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Giriş: 25.04.2024 01:20
Geçtiğimiz aylarda İstanbul'daki "Şehitlere rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanet" mitinginin ardından kayda geçen görüntülerin bir benzeri Eskişehir'de yaşandı. Elinde Kelime-i Tevhid bayrağı olan Erzincanlı genç, bir azınlığın sözlü ve fiziksel saldırısına uğradı. İşte o anlar...
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Kelime-i Tevhid bayrağı taşıyan genç saldırıya uğradı!
Kelime-i Tevhid bayrağı taşıyan genç saldırıya uğradı!
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