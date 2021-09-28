28 Eylül 2021, Salı
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Eski futbolcu Sezer Öztürk yakalandı mı? Trafikte yol verme kavgasında 1 kişiyi öldürdü 4 kişiyi yaraladı
Eski futbolcu Sezer Öztürk'ün de aralarında olduğu üç kişi, yol verme meselesi yüzünden trafikte dehşet saçmıştı. Olayla ilgili bir kişi tutuklandı, iki kişi ise firari. Son durumu A Haber muhabiri Melis Coşan İslamoğlu canlı yayında aktardı.