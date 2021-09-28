28 Eylül 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Eski futbolcu Sezer Öztürk yakalandı mı? Trafikte yol verme kavgasında 1 kişiyi öldürdü 4 kişiyi yaraladı

Eski futbolcu Sezer Öztürk yakalandı mı? Trafikte yol verme kavgasında 1 kişiyi öldürdü 4 kişiyi yaraladı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.09.2021 14:05
Eski futbolcu Sezer Öztürk'ün de aralarında olduğu üç kişi, yol verme meselesi yüzünden trafikte dehşet saçmıştı. Olayla ilgili bir kişi tutuklandı, iki kişi ise firari. Son durumu A Haber muhabiri Melis Coşan İslamoğlu canlı yayında aktardı.
Eski futbolcu Sezer Öztürk yakalandı mı? Trafikte yol verme kavgasında 1 kişiyi öldürdü 4 kişiyi yaraladı
Eski futbolcu Sezer Öztürk yakalandı mı? Trafikte yol verme kavgasında 1 kişiyi öldürdü 4 kişiyi yaraladı
Dünya takipte! Tüm dengeler değişecek
Dünya takipte! Tüm dengeler değişecek
Okullardaki vaka sayısında son durum
Okullardaki vaka sayısında son durum
AKINCI TİHA ve F-16’nın birlikte uçuşu F-16 kokpitinden görüntülendi
AKINCI TİHA ve F-16'nın birlikte uçuşu F-16 kokpitinden görüntülendi
İzmir’de Soyer krizi! Bitiremediği projeler...
İzmir’de Soyer krizi! Bitiremediği projeler...
Açıklama yapıldı! Türkiye’de bir ilk
Açıklama yapıldı! Türkiye'de bir ilk
İki bakandan kritik İdlib açıklaması!
İki bakandan kritik İdlib açıklaması!
Zincir markerlerin hal oyunu
Zincir markerlerin hal oyunu
Size güvenli yer yok! Bakın kimden eğitim almış
Size güvenli yer yok! Bakın kimden eğitim almış
Yurt provokasyonunda flaş gelişme!
Yurt provokasyonunda flaş gelişme!
Yüzey yarığı tehlikesi! Neden oluşuyorlar?
Yüzey yarığı tehlikesi! Neden oluşuyorlar?
MİT’ten operasyon! Kırmızı listeye çizik
MİT'ten operasyon! Kırmızı listeye çizik
Daha Fazla Video Göster