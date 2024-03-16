Erzurum'da Başkan Erdoğan'ı gören genç gözyaşlarını tutamadı! Başkan Erdoğan: Ne olur ağlama! Bizi de ağlatacaksın

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yerel seçimler öncesi Erzurum'da düzenlenen miting programında coşkulu kalabalığa seslendi. Sahneye çıkması sonrası gözyaşlarını tutamayan bir genci ağlamaması konusunda telkin eden Erdoğan "Ne olur ağlama. Bizi de ağlatacaksın" ifadelerini kullandı. Gözyaşlarını tutamayan genç ise Başkan Erdoğan'a "Çok seviyorum ne yapayım?" yanıtını verdi. İşte detaylar...