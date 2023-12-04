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Erzurum'da arama kurtarma tatbikatı! İşte Palandöken'de nefes kesen operasyonun görüntüleri

A Haber
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Giriş: 04.12.2023 17:16
Erzurum'da görevli jandarma ekipleri Palandöken'de kurtarma tabikatı yaptı. A Haber muhabiri Yüksel Akalan da o anlara tanıklık etti. İşte o görüntüler..
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