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Erzurum'a hangi vaatleri var? AK Parti Erzurum Büyükşehir Başkan Adayı Mehmet Sekmen A Haber'de anlattı

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.03.2024 12:43
Türkiye pazar günü sandık başında. AK Parti Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Sekmen projelerini A Haber'de anlattı.
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