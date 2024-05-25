Erzincan'daki maden kazasında flaş gelişme! Tutuklu sayısı 12'ye yükseldi

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Erzincan İliç’te 13 Şubat'ta meydana gelen maden kazasıyla ilgili bilirkişi raporunda 13 kişinin kusurlu bulunduğunu ve kusurlu bulunanların ifadelerine başvurulacağını belirterek, ayrıca bugün herhangi bir tutuklama olmadığını söyledi. Öte yandan savcılık sorgusu sonrası 4 zanlı, sevk edildikleri hakimliklerce tutuklandı. Soruşturma kapsamında daha önce altın madeni ocağını işleten şirketin Kanadalı yöneticisi I.R.G’nin de aralarında bulunduğu 8 zanlı tutuklanmış, 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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