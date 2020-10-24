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Ermenistan'ın saldırılarında 16 yaşında genç yaşamını yitirdi

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Giriş: 24.10.2020 12:23
Güncelleme:24.10.2020 12:24
Ermenistan'ın Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimlerine düzenlediği füze saldırılarında 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Azerbaycan Başsavcılığından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun Goranboy ve Terter illerine top ve füzelerle saldırı düzenlediği duyuruldu.

Açıklamada, Terter ilinin Kebirli köyünde bir eve füze isabet etmesi sonucu Orhan İsmayılzade'nin (16) yaşamını yitirdiği aktarıldı. Goranboy ilinin Tapkarakoyunlu köyünde de top mermilerinin isabet etmesi sonucu 2 evin zarar gördüğü kaydedildi.

17 EKİM'DE VURMUŞTU

Ermenistan'ın 17 Ekim'de Gence'ye düzenlediği füze saldırısında enkaz altından sağ kurtarılan 13 yaşındaki Artur Mayakov'un da tedavi gördüğü hastanede vefat ettiği belirtildi.

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