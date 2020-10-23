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Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile bir araya geldi

İşgalci 'dan topraklarını kurtarmaya devam eden , ABD ile görüşme gerçekleştirdi. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, ABD'li mevkidaşı ile bir araya geldi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.10.2020
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Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile bir araya geldi

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir araya geldi. Azerbaycan'ın Ermenistan işgali altındaki topraklarına yönelik başlattığı operasyonlar sürerken, ülkeler arası diplomasi trafiği de devam ediyor.

GÜNDEM DAĞLIK KARABAĞ

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un ABD'ye yaptığı çalışma ziyareti kapsamında Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştüğü belirtildi.

Görüşmede, Ermenistan-Azerbaycan Dağlık Karabağ ihtilafındaki son durumun görüşüldüğü, Ermenistan tarafının yapıcı olmayan politikası, Azerbaycanlı sivillerin hedef alınması ve Ermenistan'ın yurt dışından paralı asker ve teröristleri getirerek savaşa dahil etmesi hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu aktarıldı.

Bakanlık, görüşmede ayrıca Azerbaycan-ABD ikili ilişkilerinin de ele alındığını açıkladı.

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