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Ermenistan ile 5. görüşme! Tarih belli oldu! Görüşme nerede olacak?

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.08.2022 12:26
Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme süreci kapsamındaki 5'inci görüşmenin eylül ayında yapılacağı açıklandı. Peki görüşme nerede olacak? Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı.
Ermenistan ile 5. görüşme! Tarih belli oldu! Görüşme nerede olacak?
Ermenistan ile 5. görüşme! Tarih belli oldu! Görüşme nerede olacak?
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