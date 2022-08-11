11 Ağustos 2022, Perşembe
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Ermenistan ile 5. görüşme! Tarih belli oldu! Görüşme nerede olacak?
Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme süreci kapsamındaki 5'inci görüşmenin eylül ayında yapılacağı açıklandı. Peki görüşme nerede olacak? Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı.