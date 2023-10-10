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Ermeni yazar Sevan Nişanyan'dan Filistin’e destek açıklaması! İsrail’e tepki: Her şeyi hak ediyorlar

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Giriş: 10.10.2023 12:19
Muhalif tutumuyla öne çıkan Ermeni yazar Sevan Nişanyan'dan İsrail’in Gazze’de mazlum Filistin halkına yaşattığı katliam sonrası dikkat çeken bir açıklama geldi. Nişanyan, İsrail’in güneyinde Gazze'ye yakın bir çölde düzenlenen Supernova Festivali'ne Hamas tarafından yapılan baskın hakkında konuştu. Nişanyan, "Gazze'de insanların hapsedildiği, toplama kampı gibi bir yer. Böyle bir yerin karşısında festival yapmak alçaklıktır. Bunu yapanlar her şeyi hak ediyor." cümlesini kurdu.
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