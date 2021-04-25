Ermeni terör örgütleri ASALA ve JCAG'ın şehit ettiği diplomatlarımız

ABD Başkanı Joe Biden, 24 Nisan açıklamasını gerçekleştirdi. Ermeni lobilerine, seçim sürecinde sözde "soykırımı" tanıma vaadinde bulunan Biden, tarihi belgeleri yok sayarak 1915 olaylarına ilişkin "soykırım" ifadesini kullandı. Tarihi gerçeklere aykırı karara Türkiye'den tepki aldı. Her nedense hem ABD hem de Batı, Ermeni terör örgütlerinin hain saldırılarını görmezden geliyor. Ermeni terör örgütleri, 1970 ve 80'li yıllarda Türk diplomat ve yakınlarını hedef alarak 31 kişiyi şehit etti. İşte o şehitlerimiz ve fotoğrafları...

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