25 Nisan 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Ermeni terör örgütleri ASALA ve JCAG'ın şehit ettiği diplomatlarımız

Ermeni terör örgütleri ASALA ve JCAG'ın şehit ettiği diplomatlarımız

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.04.2021 08:31
Güncelleme:25.04.2021 08:40
ABD Başkanı Joe Biden, 24 Nisan açıklamasını gerçekleştirdi. Ermeni lobilerine, seçim sürecinde sözde "soykırımı" tanıma vaadinde bulunan Biden, tarihi belgeleri yok sayarak 1915 olaylarına ilişkin "soykırım" ifadesini kullandı. Tarihi gerçeklere aykırı karara Türkiye'den tepki aldı. Her nedense hem ABD hem de Batı, Ermeni terör örgütlerinin hain saldırılarını görmezden geliyor. Ermeni terör örgütleri, 1970 ve 80'li yıllarda Türk diplomat ve yakınlarını hedef alarak 31 kişiyi şehit etti. İşte o şehitlerimiz ve fotoğrafları...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
ASALA ve JCAG'ın şehit ettiği diplomatlarımız
ASALA ve JCAG'ın şehit ettiği diplomatlarımız
Kripto tosuncukun abisi de gözaltında!
"Kripto tosuncuk"un abisi de gözaltında!
MSB: Kandil'de 4 hedef vuruldu!
MSB: Kandil'de 4 hedef vuruldu!
Osmanlı arşivlerinde 1915 olayları! İşte belgeler...
Osmanlı arşivlerinde 1915 olayları! İşte belgeler...
ABD Büyükelçisi Dışişleri’ne çağırıldı
ABD Büyükelçisi Dışişleri’ne çağırıldı
24 Nisan’la ilgili cevap 23 Nisan’da verildi
"24 Nisan’la ilgili cevap 23 Nisan’da verildi"
İşte terör örgütünün ele geçirilen silahları
İşte terör örgütünün ele geçirilen silahları
Biden’ın skandal açıklamalarının ardından bu gecenin önemine dikkat çekti!
Biden’ın skandal açıklamalarının ardından bu gecenin önemine dikkat çekti!
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Bahçeli'den Biden'a tepki: Siyasi akılsızlık ve ahlaksızlıktır
Bahçeli'den Biden'a tepki: Siyasi akılsızlık ve ahlaksızlıktır
Metina sonrası hedef Kandil ve Sincar
"Metina sonrası hedef Kandil ve Sincar"
Terör hedefleri ateş altına alındı
Terör hedefleri ateş altına alındı
Daha Fazla Video Göster