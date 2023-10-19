19 Ekim 2023, Perşembe
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Erdoğan'ın dış politikada manevra kabiliyeti
Türkiye sadece bugün değil, dün de Filistin'in yanındaydı, 10 yıl önce de sadece çatışma hallerinde değil, Gazze ne zaman istese, Türkiye oradaydı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da öyle ama dün, Erdoğan'ın bölge siyasetinde kullandığı dili şahsi bulanlar bugün hakkını teslim etti. Erdoğan'ın siyasi manevrası, Filistin için ülkeyi tek yürek haline getirdi.