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Erdoğan'ın dış politikada manevra kabiliyeti

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Giriş: 19.10.2023 13:30
Türkiye sadece bugün değil, dün de Filistin'in yanındaydı, 10 yıl önce de sadece çatışma hallerinde değil, Gazze ne zaman istese, Türkiye oradaydı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da öyle ama dün, Erdoğan'ın bölge siyasetinde kullandığı dili şahsi bulanlar bugün hakkını teslim etti. Erdoğan'ın siyasi manevrası, Filistin için ülkeyi tek yürek haline getirdi.
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