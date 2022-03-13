13 Mart 2022, Pazar
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Erdoğan Miçotakis ile görüşüyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün öğlen yemeğinde Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i kabul ediyor. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası "Ba Erdoğan'la görüşmem lazım" çıkışında bulunan Miçotakis ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki görüşme saat 14.00'te başladı. Görüşmede, ikili ilişkilere dair konuların yanı sıra güncel jeopolitik gelişmeler ile Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yansımaları dahil bölgesel ve uluslararası meselelerin değerlendirilmesi öngörülüyor.