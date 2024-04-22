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Erbil Kalesi'ne Türk bayrağı yansıtıldı! Başkan Erdoğan heyecanla bekleniyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.04.2024 15:25
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak'a 13 yıl aradan sonra gerçekleştireceği tarihi ziyaret ülkede heyecanla karşılanıyor. Başkan Erdoğan'ın ziyareti öncesi Erbil, Türk bayrakları ile donatıldı.
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