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Enkaz kaldırmada sona gelindi! Hatay'da enkazın yüzde 98'i, Kahramanmaraş'ta yüzde 93'ü kalktı

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.02.2024 16:45
Deprem bölgesinde enkaz kaldırma çalışmalarında sona gelindi. Hatay'da enkazın yüzde 98'i, Kahramanmaraş'ta yüzde 93'ü kalktı. Ayrıntıları A Heber muhabiri Mücahit Özendi aktardı.
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