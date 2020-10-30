Enkaz altında kalan Buse'de yeni gelişme: Telefonda yardıma gelen köpeği gördüğünü söyledi

İzmir'de enkaz altında kaldıktan sonra Bakan Bekir Pakdemirli ile yaptığı telefon görüşmesinde "Siz köpekleri salın ben de kedi sesi çıkartayım" sözleriyle izleyenlerin gözlerini dolduran minik Buse telefonda enkaz altındayken kendisini arayan özel eğitimli köpeği gördüğünü söyledi. Buse'yi enkaz altında çıkartmaya yönelik çalışmalar devam ediyor.

İzmir'de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki depremde enkaz altında kalan Buse isimli küçük kız Bekir Pakdemirli ile yaptığı telefon görüşmesinde "Siz köpekleri salın ben de kedi sesi çıkartayım" sözleriyle yürekleri dağlamıştı. Yapılan bir diğer telefon görüşmesinde, Buse kendisini aramaya gelen küçük köpeği gördüğünü söyledi. Buse'yi kurtarmaya yönelik çalışmalar devam ediyor.

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