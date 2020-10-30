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Enkaz altındaki minik Buse boğazları düğümledi: "Siz köpekleri salın ben kedi sesi çıkarayım"

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Giriş: 30.10.2020 21:35
Güncelleme:30.10.2020 21:44
İzmir'de yaşanan deprem sonrasında bölgeye giderek çalışmaları yerinden takip eden Bakan Bekir Pakdemirli, enkaz altında kalan minik Buse ile telefonda konuştu. Buse'nin  'Siz köpekleri salın ben de kedi sesi çıkartayım' sözleri izlemeyenlerin boğazını düğümlerken, Bakan Pakdemirli ve izleyenler Buse'nin teklifi karşısında zor anlar yaşadı.

İzmir'de yaşanan deprem sonrasında bölgeye giden Bakan Bekir Pakdemirli, enkaz altında kalan minik Buse ile telefonda konuştu. Buse'nin 'Siz köpekleri salın ben de kedi sesi çıkartayım' sözleri izleyenlerin boğazını düğümledi. Bakan Pakdemirli Buse'nin teklifi sonrasında zor anlar yaşadı.

BUSE KURTARILDI

Bakan Bekir Pakdemirli enkaz altında kalan Buse ve ablasının kurtarıldığını açıkladı.

Enkaz altındaki kadına telefonla ulaşıldı: O anlar A Haber ekranlarında canlı olarak aktarıldı ENKAZ ALTINDAKİ KADINA TELEFONLA ULAŞILDI: O ANLAR A HABER EKRANLARINDA CANLI OLARAK AKTARILDI

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