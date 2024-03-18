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Enflasyon için tarih verdi! Döviz spekülasyonlarına yalanlama

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.03.2024 10:14
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı televizyon programında hem enflasyonun düşüşünün başlangıcı için gün verdi. Hem de ekonomik istikrarı hedef alan iddiaları yanıtladı. Aralarında "Doların seçimden sonra 40 liraya ulaşacağı" söylentisi de vardı.
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