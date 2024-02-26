26 Şubat 2024, Pazartesi
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En büyük hayali Başkan Erdoğan’la tanışmaktı! 12 yaşındaki Sarp’ın hayali gerçek oldu
12 yaşındaki Sarp'ın en büyük hayali Başkan Erdoğan'la tanışıp konuşmaktı. Çocuğun isteği Erdoğan'ın Balıkesir ziyaretinde gerçekleşti. Sarp o an yaşadığı duyguları A Haber mikrofonuna anlattı.
12 yaşındaki Sarp'ın en büyük arzusu Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek ve sohbet etmekti. İşte o hayali gerçek oldu.
Başkan Erdoğan Balıkesir mitingi öncesi, otobüsten halkı selamladı çocuklara hediyeler verdi. 12 yaşındaki Sarp Aka da onlardan biriydi...
Heyecanı ve mutluluğu ise yüzünden okunuyordu. Başkan Erdoğan ile konuştu sevgilerini ifade etti.
A Haber mikrofonuna konuşan Sarp, o an yaşadığı duyguları anlattı.
Sarpın yeni hayali ise 23 Nisan'da Başkan Erdoğan'ın koltuğuna oturabilmek.