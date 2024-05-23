Emine Erdoğan Türk mutfağı etkinliğine katıldı: Emek ve sabrın birleşimi

Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Külliye'de düzenlenen "Yedi bölgede Türk mutfağı" etkinliğinde konuştu. Türkiye'nin köklü bir mutfak kültürüne sahip olduğunu vurguladı. Emine Erdoğan 7 bölgenin mutfak kültürünün tanıtıldığı sergi alanını da gezdi.

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