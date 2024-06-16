16 Haziran 2024, Pazar
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı: Gönülden tebrik ediyorum
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı için bir mesaj yayınladı. Erdoğan mesajında "Milletimizin ve İslam âleminin Kurban Bayramı’nı gönülden tebrik ediyorum. Bayramın kalplerimize huzur, ülkemize esenlik, Filistin ve Sudan başta olmak üzere gönül coğrafyamıza barış getirmesini diliyorum. Bayramımız mübarek olsun." dedi.