Ömrü mücadeleyle geçen ressam! 72 yaşındaki Aliyev çok sayıda esere imza attı

1996 yılında Türkiye'ye yerleşen 72 yaşındaki akademisyen Muhammed Aliyev küçük yaşta başladığı ressamlığa ilerlemiş yaşına rağmen devam ediyor. Milli Muharip Uçağımız Kaan'ı da resmeden Aliyev bu eseri Başkan Erdoğan'a hediye etmek istiyor. Gelin şimdi onun hikayesine kulak verelim...

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