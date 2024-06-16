MİT Mossad'ın kabusu oldu! İsrail ajanının hücre arkadaşı da ortaya çıktı

MİT, ülke sınırları içinde faaliyet gösteren yabancı ülkelerin istihbarat çalışmalarına yönelik operasyonlarıyla büyük bir başarı elde etti. Özellikle İsrail istihbarat ağı Mossad'a yönelik operasyonlar neticesinde elde edilen bilgilerin kıymeti oldukça önemli. Bunun son örneği ise Ersin Tumlucalı olayı oldu. İsrail İstihbarat Servisi Mossad'ın yönlendirmesiyle ailesiyle birlikte Avrupa'nın dört bir yanındaki vatandaşları takip edip haklarında özel bilgi topladığı gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderilen Ersin Tumlucalı'nın gizli ortağı da deşifre oldu.