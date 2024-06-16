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MİT Mossad'ın kabusu oldu! İsrail ajanının hücre arkadaşı da ortaya çıktı

MİT, ülke sınırları içinde faaliyet gösteren yabancı ülkelerin istihbarat çalışmalarına yönelik operasyonlarıyla büyük bir başarı elde etti. Özellikle İsrail istihbarat ağı Mossad'a yönelik operasyonlar neticesinde elde edilen bilgilerin kıymeti oldukça önemli. Bunun son örneği ise Ersin Tumlucalı olayı oldu. İsrail İstihbarat Servisi Mossad'ın yönlendirmesiyle ailesiyle birlikte Avrupa'nın dört bir yanındaki vatandaşları takip edip haklarında özel bilgi topladığı gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderilen Ersin Tumlucalı'nın gizli ortağı da deşifre oldu.

ahaber.com.tr
Giriş: 16.06.2024 07:56 Güncelleme: 16.06.2024 07:57
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MİT Mossad’ın kabusu oldu! İsrail ajanının hücre arkadaşı da ortaya çıktı

İsrail İstihbarat Servisi MOSSAD'a çalıştığı belirlenince tutuklanan ajan Ersin Tumlucalı'nın casusluk geçmişine dair detaylara ulaşıldı.

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MİT Mossad’ın kabusu oldu! İsrail ajanının hücre arkadaşı da ortaya çıktı

4500 NÜFUSLU KÖY ŞİRKETİN MERKEZİ

Sabah'ın haberine göre; Şirketin genel müdürü Ahmet Ersin Tumlucalı'ydı. Ancak asıl gizli patron kendisini kimi zaman danışman, kimi zaman ise yatırımcı olarak tanıtan Matthias Willenbrink'ti.

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MİT Mossad’ın kabusu oldu! İsrail ajanının hücre arkadaşı da ortaya çıktı
Tüm bilgiler Willenbrink tarafından Tumlucalı'ya 'Protonmail' ismi verilen uygulama üzerinden geliyordu. Şirketin Almanya adresi ise Königs Wusterhausen şehrine bağlı, yaklaşık 4 bin 500 nüfuslu Zernsdorf köyüydü.
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MİT Mossad’ın kabusu oldu! İsrail ajanının hücre arkadaşı da ortaya çıktı

HER TAŞIN ALTINDAN O ÇIKIYOR

Willenbrink, geçtiğimiz yıl İstanbul'da Filistinlileri takip edip MOSSAD'a rapor verdiği gerekçesiyle gözaltına alınan Özel Dedektifler Derneği Kurucu Başkanı İsmail Yetimoğlu'yla da iş birliği halindeydi.

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MİT Mossad’ın kabusu oldu! İsrail ajanının hücre arkadaşı da ortaya çıktı
Uluslararası özel dedektif okulunun aynı zamanda dekanları arasında yer alan Willenbrink dünyanın dört bir tarafından gelen öğrencilere dedektiflik dersleri veriyordu.