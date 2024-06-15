Afrika’nın doğu kapısı Zanzibar! Aruşhalı Müslümanların hayat mücadelesi

Bugün sizleri Afrika'nın en şanslı ülkelerinden biri olan Tanzanya'ya götüreceğiz. Hint okyanusu kıyılarında yer alan bu gizemli ülkede neler yaşanıyor? Belgeselimizde izliyoruz.

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