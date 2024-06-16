16 Haziran 2024, Pazar
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Son dakika | MHP lideri Bahçeli'den Cumhur İttifak'ı açıklaması: Devam edecektir
Son dakika haberi... MHP lideri Devlet Bahçeli Kurban Bayramı namazının ardından Türkeş'in kabrini ziyaret etti. Bahçeli ziyaret sonrası basın mensuplarına gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. MHP lideri Cumhur İttifak'ının yoluna devam edeceğini ifade etti.