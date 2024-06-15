15 Haziran 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

A Haber Propaganda: Müziğin gücü! Sadece toprak değil kültür işgali! Müzikle savaş durdurulabilir mi?

ahaber.com.tr
Pınar Özenç
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.06.2024 16:19
20. yüzyılın başlaması ile birlikte sadece bir milletin toprakları değil kültürleri de işgal ediliyor. Halklar üzerindeki en büyük etki ise şarkılarla oluşturuluyor. Propaganda'nın bu haftaki bölümünde müziğin kitleler üzerindeki gücünü getiriyoruz ekranlarınıza.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
A Haber Propaganda: Müziğin gücü!
A Haber Propaganda: Müziğin gücü!
A Haber jandarma helikopterinde!
A Haber jandarma helikopterinde!
Erdoğan’dan flaş mesajlar: Seçim değil oyun var
Erdoğan'dan flaş mesajlar: Seçim değil oyun var
İBB’de ödeme krizi
İBB'de ödeme krizi
Özgür Özel’e Cumhur İttifakı yanıtı!
Özgür Özel'e Cumhur İttifakı yanıtı!
Survivor finaline çakarlı araçla giden o yarışmacılara şok!
Survivor finaline çakarlı araçla giden o yarışmacılara şok!
Murat Aci’nin acılı ailesi A Haber’de konuştu
Murat Aci'nin acılı ailesi A Haber'de konuştu
Eylem Tok ve Cihantimur Tok iade edilecek mi?
Eylem Tok ve Cihantimur Tok iade edilecek mi?
Bayramda liderler nerede olacak?
Bayramda liderler nerede olacak?
AK Parti’de sıra belediye başkanları kampında
AK Parti’de sıra belediye başkanları kampında
Başkan Erdoğan G7 Zirvesi’nde
Başkan Erdoğan G7 Zirvesi’nde
Gazze bayramı yine hüzünlü karşılıyor
Gazze bayramı yine hüzünlü karşılıyor
Daha Fazla Video Göster