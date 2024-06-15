15 Haziran 2024, Cumartesi
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A Haber Propaganda: Müziğin gücü! Sadece toprak değil kültür işgali! Müzikle savaş durdurulabilir mi?
20. yüzyılın başlaması ile birlikte sadece bir milletin toprakları değil kültürleri de işgal ediliyor. Halklar üzerindeki en büyük etki ise şarkılarla oluşturuluyor. Propaganda'nın bu haftaki bölümünde müziğin kitleler üzerindeki gücünü getiriyoruz ekranlarınıza.