Deniz Akkaya’nın kızının velayeti babaya verildi! Kız babasına teslim edildi

Eski manken Deniz Akkaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaların ardından 16 yaşındaki kızı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koruma altına alınmıştı. Akkaya ve kızı arasındaki olaylara ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Babası Efe Önbilgin kızını teslim aldı.

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