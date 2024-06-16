Kariye Camii’nde 79 yıl sonra ilk bayram namazı

"BÖYLE BİR İLKE ŞAHİTLİK ETMEK İÇİN GELDİM"

Böyle bir ilke şahit olmak için Yenibosna'dan geldiğini söyleyen Yasir Emir Gümüş, "Kariye Camii'nde ilk kez bayram namazı kılınacak. Bayram namazı olmasından dolayı hoş bir atmosfer var burada. Camii de çok hoş. Herkese hayırlı bayramlar diliyorum. Tadilattan sonra ilk kez hem Kariye Camii'ni görmek hem de böyle bir ilke şahitlik etmek için Yenibosna'dan geldim" diye konuştu.