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Cumhur Başkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Bayram Filistinliler için huzur getirsin

ahaber.com.tr
Mehmet Karataş
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Giriş: 16.06.2024 08:43
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Millet Camii'ndeki bayram namazı sonrası açıklamalarda bulundu. Cevdet Yılmaz, "Bu bayramın, Filistinlilerin huzuruna vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.
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