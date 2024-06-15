CHP'li Bakırköy Belediyesi'nden skandal! Isırma vakası sonrası toplanan köpekleri sokağa saldılar | Tepkiler çığ gibi: Çocukların canı artık daha çok tehlikede

Başıboş köpek sorunu son günlerde korkunç bir boyuta ulaştı. Onlarca vatandaşa saldırarak yaralayan hatta minik çocukların ölümüne neden olan köpek sorunu için hükümet harekete geçerken CHP yönetimindeki Bakırköy Belediyesi, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Paylaşımda Zuhuratbaba Mahallesi'nde 'ısırma vakası' sonrası İBB ile ortak çalışma sonucu toplanan 8 köpeğe, çip takılarak yeniden sokağa salındığı açıklandı. Bunun üzerine sosyal medyadan, CHP'li belediyeye tepki yağdı. Bir çok kullanıcı, "İnsan düşmanı belediyecilik" , "Geri bıraktığınız için sağ olun, çocukların canı artık daha çok tehlikede" İfadeleri ile tepki gösterdi.

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