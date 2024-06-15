16 Haziran 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

CHP'li Bakırköy Belediyesi'nden skandal! Isırma vakası sonrası toplanan köpekleri sokağa saldılar | Tepkiler çığ gibi: Çocukların canı artık daha çok tehlikede

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.06.2024 22:48
Başıboş köpek sorunu son günlerde korkunç bir boyuta ulaştı. Onlarca vatandaşa saldırarak yaralayan hatta minik çocukların ölümüne neden olan köpek sorunu için hükümet harekete geçerken CHP yönetimindeki Bakırköy Belediyesi, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Paylaşımda Zuhuratbaba Mahallesi'nde 'ısırma vakası' sonrası İBB ile ortak çalışma sonucu toplanan 8 köpeğe, çip takılarak yeniden sokağa salındığı açıklandı. Bunun üzerine sosyal medyadan, CHP'li belediyeye tepki yağdı. Bir çok kullanıcı, "İnsan düşmanı belediyecilik" , "Geri bıraktığınız için sağ olun, çocukların canı artık daha çok tehlikede" İfadeleri ile tepki gösterdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
CHP’li Belediye köpekleri sokağa saldı!
CHP'li Belediye köpekleri sokağa saldı!
Aruşhalı Müslümanların hayat mücadelesi
Aruşhalı Müslümanların hayat mücadelesi
ASELSAN TOLUN hedefi 12’den vurdu!
ASELSAN TOLUN hedefi 12'den vurdu!
Ömrü mücadeleyle geçen ressam!
Ömrü mücadeleyle geçen ressam!
Kızı babasına teslim edildi
Kızı babasına teslim edildi
Tok ve oğlu için süreç nasıl işleyecek?
Tok ve oğlu için süreç nasıl işleyecek?
A Haber Propaganda: Müziğin gücü!
A Haber Propaganda: Müziğin gücü!
A Haber jandarma helikopterinde!
A Haber jandarma helikopterinde!
Erdoğan’dan flaş mesajlar: Seçim değil oyun var
Erdoğan'dan flaş mesajlar: Seçim değil oyun var
İBB’de ödeme krizi
İBB'de ödeme krizi
Özgür Özel’e Cumhur İttifakı yanıtı!
Özgür Özel'e Cumhur İttifakı yanıtı!
Survivor finaline çakarlı araçla giden o yarışmacılara şok!
Survivor finaline çakarlı araçla giden o yarışmacılara şok!
Daha Fazla Video Göster