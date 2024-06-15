Yazar Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur ABD'de gözaltına alındı! Tok ve oğlu için süreç nasıl işleyecek?

Yazar Eylem Tok ve katil oğlu Timur Cihantimur ABD’de yakalandı. Anne oğlun 106 günlük firarı sona erdi. Peki şimdi iade süreci nasıl işleyecek, Eylem tok ve oğlu Timur Cihantimur ne zaman Türkiye'ye getirilecek? A Haber muhabiri Rüya Akkuş ayrıntılarla aktardı.

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